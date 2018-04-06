القاهرة-أ ش أ

يحيي نجوم فرقة أوبرا القاهرة, (حفل جالا), 26 أبريل الجاري, على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية, بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة.

وأعدت فرقة أوبرا القاهرة برنامجا فنيا متميزا للحفل يتضمن مختارات من أشهر أفلام والت ديزني العالمية, تصاحبها تابلوهات راقصة, كما تتخللها مشاهد مرئية على شاشات لأجزاء من أفلام (سنو وايت) و(النبيلة والشارد) و(الجمال النائم) و(بينوكيو) و(الخنازير الثلاثة الصغيرة) و(الجميلة والوحش) و(ماري بوبينز) و(سندريلا).

جدير بالذكر أن حفلات الجالا التي تقدمها فرقة أوبرا القاهرة هي احتفاليات تتضمن مقتطفات من أغاني الأوبرا والمسرحيات الغنائية العالمية, ويصاحبها الأوركسترا كاملا أو بعض الآلات الموسيقية, وتقام بشكل دوري على جميع مسارح الأوبرا.