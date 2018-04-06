برلين - أ ش أ

تنظم غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية الملتقى الصحي العربي الألماني الحادي عشر خلال الفترة من 16 إلى 17 أبريل الجاري في برلين بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمسؤولين ورجال الأعمال العرب والألمان.

ويلقى الدكتور جمال مصطفى سعيد أستاذ الجراحة وجراحة الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة كلمة خلال الملتقى حول السياحة العلاجية في مصرمع التركيز على اقتصاديات السياحة العلاجية في مصر، مثل مناطق الاستشفاء ومناطق الإنجاب تحت الماء الموجودة في منطقة دهب، كذلك زرع قوقعة الأذن وعلاج “فيروس سى”،لاسيما وأن تكاليف العلاج في مصر إذا ما قورنت ببلد مثل ألمانيا تمثل 10% من قيمة التكاليف في ألمانيا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والسياحة بصدد إصدار التأشيرة السياحية العلاجية والتي تمنح للسياحة العلاجية إلى مصر من مختلف دول العالم , مثلما صرح وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي بشرم الشيخ.

وأضاف البروفيسور المصري أن مصر أيضا غنية بالمصادر الطبيعية للسياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء مثل العلاج بالمياه السوداء فى سفاجا والمياه الكبريتية واستعمال النباتات

العطرية فى العلاج والعلاجات المستمدة من الطاقة الشمسية والمياه الربيعية الموجودة بالقرب من المناطق التي تزرع فيها بمنطقة جنوب سيناء لعلاج أمراض المفاصل والأمراض الجلدية .