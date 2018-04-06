طنطا - أ ش أ

رصد فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، صرف مكافأة قدرها 3 آلاف جنيه، لكل لاعب في فريق كرة القدم، حال الفوز على فريق الإنتاج الحربي، في المباراة التي تقام غداً/ السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ 31 من الدوري، بالإضافة إلى صرف مكافأة إجادة للمباراة، خاصة في حالة بقاء الفريق في الممتاز.

وحذر رئيس نادي طنطا – خلال لقائه باللاعبين – من التفريط في أي نقطة في المباراة، خاصة وأن الفوز يقرب من المنافسة على البقاء بعد تعثر وادي دجلة.

ولفت عريبي، إلى أن أمام الفريق 4 مباريات تحديد مصير، وأكد ثقته في قدرات الجهاز الفني، بقيادة عماد النحاس واللاعبين.