أخبار مصر - حمودة كامل

أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم عن انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة الاسكندرية بعد تاثرها نتيجة انهيار عمارة سكنية وسقوطها علي جميع الخطوط بحوش محطة سيدي جابر فى الاتجاهين طالع نازل وحرصا من الهيئة على امن وسلامة مسير القطارات والركاب تم حجز القطارات بمحطه الاسكندريه واخطر جميع المختصين.

وتقدم الهيئة اعتذارها لجمهور المسافرين من الركاب عن التاخيرات التى حدثت على خط الاسكندرية القاهرة والاسكندرية ابو قير وهى اسباب لا علاقة للهيئة بها .

