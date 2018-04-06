أخبار مصر - ياسمين سنبل

نظم البنك المركزى المصرى حفلاً لتكريم القيادات المصرفية السابقة والحالية.

وتم خلال الحفل تكريم اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران سابقاً، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق نظراً لدوره فى برنامج الإصلاح المصرفى فى عهده، وطارق الخولى وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية.

وأشاد محافظ البنك المركزى المصرى بمسيرة العطاء الحافلة للمكرمين، وأكد على أهمية التواصل بين الأجيال المصرفية المتعاقبة، موجهاً الدعوة لشباب القطاع المصرفى للإقتداء بالقيادات المكرمة فى إخلاصها وتفانيها فى عملها.

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