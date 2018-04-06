بكين - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن بلاده ستحارب بأي ثمن وستتخذ إجراءات مضادة شاملة، إذا واصلت الولايات المتحدة ممارساتها الحمائية والأحادية.

ولفت المتحدث، إلى أن الصين اتخذت موقفاً واضحاً للغاية بالنسبة للتجارة الصينية-الأمريكية، وأضاف أن بلاده لا تريد حرباً تجارية، ولكنها في الوقت نفسه مستعده لمثل هذه الحرب”.

جاءت تصريحات وزارة التجارة الصينية، بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الممثل التجاري الأمريكي، النظر في فرض 100 مليار دولار أمريكي، تعريفات جمركية إضافية، على المنتجات المستوردة من الصين.