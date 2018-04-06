القاهرة - أ ش أ

يلتقي اليوم فريق نادي انبي مع نظيره فريق الداخلية في تمام الساعة السادسة مساءا على ستاد بترو سبورت في مباراة ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

تلعب المباراة والهدف الأساسي لكل فريق هو الخروج بثلاث نقاط من اجل تعويض التعادل الأخير الذي حسم مباراة كل فريق منهم حيث تعادل انبي مع المقاصة وتعادل الداخلية مع النصر.

فيخوض انبى المباراة وهو بالمركز السادس برصيد 42 نقطة جمعهم من 10 فوز و12 تعادل وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 30 هدف واستقبل 32 هدف.

بينما يخوض الداخلية المباراة وهو بالمركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة جمعهم من 7 فوز و11 تعادل وخسر فى 11 مباراة وسجل لاعبيه 31 هدفو استقبل 38 هدف.