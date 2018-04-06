عواصم المحافظات - أ ش أ

تحتفل العديد من مؤسسات الدولة تتقدمها وزارة التضامن الإجتماعي والشباب والرياضة، بيوم اليتيم الذي خصصته مصر طوعا لمعاونة الأطفال الأيتام الذين يراهم المجتمع في حاجة للرعاية والتعويض النفسي جراء حرمانهم من الأب أو الأم.

على الصعيد ذاته تستقبل حدائق القاهرة، اليوم الجمعة، زائريها مجانًا، بمناسبة يوم اليتيم، وذلك لرسم الفرحة على وجوه الأطفال، حيث قرر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، فتح جميع حدائق القاهرة، لأطفال دور الأيتام والجمعيات الأهلية بمناسبة احتفالات يوم اليتيم.