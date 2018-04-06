القاهرة - أخبار مصر

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالى معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وشرق البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً تكون متكاثرة على جنوب سيناء مع فرص لسقوط أمطار هناك، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة 28 16،وسط الدلتا 28 16 ، الإسكندرية 23 16 ، بلطيم 24 16 ، مطروح 32 13 ، السلوم 24 10،سيوة 30 10.