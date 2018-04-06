أكرا - رويترز

دافع رئيس غانا نانا أكوفو-أدو عن موافقة حكومته على تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة قائلًا إن ذلك سيعزز جهود السلام في غرب أفريقيا.

وأضاف أن الإتفاق، الذي وافق عليه البرلمان الشهر الماضي ويتيح نشر قوات أمريكية مع عتادها العسكري في غانا، يتماشى مع إتفاقات دولية سابقة ولا يمثل عرضًا لواشنطن لإقامة قاعدة عسكرية.

وقاطع نواب المعارضة تصويت البرلمان بعدما لم يتمكنوا من منع صدور القرار ليتاح المجال أمام أعضاء الحزب الحاكم للتصديق عليه.

وقال الرئيس في خطاب بثه التلفزيون “لدينا اعتقاد راسخ في أن الإتفاق سيساهم في تعزيز قدراتنا الدفاعية ويوفر عامل دعم مهمًا في جهودنا المشتركة لحماية السلام في منطقتنا”.

وهذا أول تعليق على إتفاق تعرض لانتقادات واسعة من الغانيين بمن في ذلك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الصغيرة.