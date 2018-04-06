واشنطن - أ ف ب

وجّه البيت الأبيض يوم الخميس، عشية تظاهرة جديدة من المتوقع خروجها اليوم الجمعة في قطاع غزة، دعوة إلى الفلسطينيين من أجل عدم الاقتراب من الحاجز الحدودي مع إسرائيل حيث كان 18 فلسطينيًا قد قُتلوا بأيدي جنود إسرائيليين.

وقال جايسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الأوسط، في بيان “إنّ الولايات المتحدة تحضّ قادة التظاهرات على أن يقولوا بشكل واضح وقوي إنّ المتظاهرين يجب أن يحتجوا سلميًا (…) يجب ألا يقتربوا من السياج الحدودي”.

وأضاف “يجب أن يبقوا خارج المنطقة العازلة البالغ طولها 500 متر، ولا ينبغي لهم الاقتراب من السياج الحدودي بأي شكل من الأشكال”.

وفي وقت سابق يوم الخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل “إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر في استخدامها للقوة” وذلك “بهدف تجنب وقوع خسائر” عشية تظاهرة جديدة مرتقبة في غزة.

وقال جوتيريش في بيان “يجب أن يتمكن المدنيون من ممارسة حقهم في التظاهر بشكل سلمي”، داعيًا إلى استئناف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما دعا إلى تجنب “أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف ويعرض المدنيين للخطر، خصوصًا الأطفال”.

وحذّرت إسرائيل يوم الخميس من أنها ستبقي على الأوامر التي أصدرتها إلى جنودها في 30 مارس بإطلاق النار في حال حصول استفزازات على الحدود مع قطاع غزة.