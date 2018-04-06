رويترز

قطع يوتا جاز خطوة أخرى نحو التأهل للأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه 117-95 على لوس أنجلوس كليبرز يوم الخميس.

ويحتل جاز المركز الرابع في القسم الغربي برصيد 46 فوزًا و33 هزيمة وأصبح يتفوق بأربعة انتصارات عن كليبرز صاحب المركز العاشر.

وأحرز دونافان ميتشل 19 نقطة وأضاف زميله رودي جوبير 15 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على عشر كرات مرتدة ليقودا جاز للفوز.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لجاز.

وأصبح كليبرز بحاجة للفوز في آخر ثلاث مباريات للحفاظ على آماله في الظهور في الأدوار الإقصائية للموسم السابع على التوالي.

وقلب كليفلاند كافاليرز تأخره بفارق 17 نقطة في الربع الرابع لفوز 119-115 على واشنطن ويزاردز ليحافظ على المركز الثالث في القسم الشرقي قبل مواجهة مهمة ضد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

ويملك كافاليرز وصيف البطل في الموسم الماضي 49 فوزًا مقابل 30 هزيمة بينما يملك سيفنتي سيكسرز 48 فوزًا و30 خسارة.

ويحتاج كافاليرز للفوز لضمان تفوقه في المواجهات المباشرة على سيفنتي سيكرز إذ انتصر مرتين في ثلاث مواجهات هذا الموسم.

وفاز انديانا بيسرز 126-106 على جولدن ستيت وريورز حامل اللقب فيما انتصر هيوستون روكتس صاحب صدارة القسم الغربي 96-94 على بورتلاند تريل بليزرز.

وتغلب بروكلين نتس 119-111 على ميلووكي باكس.