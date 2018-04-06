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حصد الباحث الألماني باول تسابل مجموعة من الخضراوات عبارة عن 3600 جرام من الخس و18 خيارة و70 عودًا من الفجل الأحمر، والذي بدأ تجربة زراعة خضراوات في نوع جديد من الصوب بالقرب من محطة أبحاث نويماير 3 القطبية الألمانية.

وتنمو هذه الخضراوات من دون تربة ودون ضوء الشمس ودون مبيدات. وتغذَى جذور هذه النباتات كل بضعة دقائق رشًا باستخدام محلول غذائي يتم التحكم فيه بالحاسوب.

وقال الباحث المتخصص في الدراسات الفضائية في المركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء في مدينة بريمن شمال ألمانيا إن طاقم محطة الأبحاث كان ينتظر هذه الخضراوات بكل شوق.

وكان تسابل قد نثر أول بذوره في الصوب التجريبية منتصف فبراير (شباط) الماضي.

ويأمل تسابل في أن يجني كميات أكبر من هذه الخضراوات اعتبارًا من مايو (أيار) تصل إلى أربعة إلى خمسة كيلوجرامات أسبوعيًا من الخس والطماطم والخيار والفلفل والفجل والأعشاب.

وتنقطع هذه المحطة البحثية عن العالم في فصل الشتاء بسبب تجمد المياه مما يضطر فريق المحطة للعيش عدة أشهر على مخزون من الأغذية المحفوظة والتخلي عن الخضراوات الطازجة.

ويسعى باحثو المركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء من خلال هذا المشروع الذي يستمر عامًا لجمع حقائق من أجل رحلات مستقبلية للقمر والمريخ، حيث يأمل الباحثون في تزويد رواد الفضاء في هذه الرحلات بخضراوات طازجة.