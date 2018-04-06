ولينجتون - وكالات

نفق سرب بالكامل من 38 حوتًا طيارًا، تقطعت بهم السبل على شاطئ منعزل على الساحل الغربي لنيوزيلندا، بعد أن تحتم القتل الرحيم أمس الخميس لـ12 حوتًا منهم، كانوا باقين على قيد الحياة.

وقالت إدارة الحفاظ على الطبيعة في نيوزيلندا في بيان، إن “القرار الصعب” اتخذ بالتشاور مع قبيلة الماوري المحلية ومنظمة “بروجكت جونا” لإنقاذ الحيتان، ومع خبراء آخرين في جنوح الحيتان.

وتم إبلاغ الإدارة بعد ظهر يوم الأربعاء، بأن الثدييات البحرية جانحة عند مصب نهر أوكورو، جنوب منطقة هاست في الجزيرة الجنوبية. وعندما وصل خبراء الإدارة في الصباح، تم العثور على 38 حوتًا معظمهم نافق. وذكر واين كوستيلو، الخبير في الإدارة، أن الظروف البحرية الخطرة تعني أن محاولة إعادة الحيتان إلى المياه لا يمكن أن تتم بأمان.

وقال كوستيلو: “هؤلاء الذين رافقوا الحيتان فعلوا كل ما بوسعهم لتوفير الراحة لهم، عبر إبقائهم في وضع مستقيم، وترطيب أجسامهم وحمايتهم من الشمس والرياح”. ورغم أن الحيتان الطيارة من الكائنات كثيرة الجنوح، فإن هذا السلوك غير مفهوم جيدًا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أنه في شهر فبراير (شباط) 2017، نفق أكثر من 300 حوت طيار في الطرف الشمالي للجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، في واحدة من أكبر نوبات الجنوح الجماعي للحيتان التي تشهدها الدولة.

وذكر دارين جروفر، من “بروجكت جونا”، في بيان، أن هناك عوامل مختلفة تسبب اقتراب هذا السرب من الشاطئ.