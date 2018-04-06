وكالات

تنافس شابة بريطانية على لقب ملكة جمال إنجلترا حاليًا بعد أن تغلبت على المتنمرين من زملائها الذين كانوا ينعتونها بالقبيحة، حتى وصل بها الأمر إلى الامتناع عن تناول الطعام.

نجحت بيج ليلي ألكسندر (17 عامًا) بالوصول إلى المرحلة نصف النهائية من مسابقة ملكة جمال إنجلترا، بعد معاناة دامت سنوات عديدة بسبب مضايقات زميلاتها اللواتي لطالما وصفنها بالفتاة القبيحة.

وكانت بيج ليلي قد امتنعت عن تناول الطعام بسبب المضايقات المستمرة التي كانت تتعرض لها في المدرسة، الأمر الذي أدى إلى إنخفاض وزنها بشكل كبير.

لكن حياة بيج التي عانت من المضايقات طوال فترة دراستها الابتدائية والثانوية، أخذت منحى آخر بعدما بدأت بدراسة التجميل، وتأهلت لنصف نهائي مسابقة ملكة جمال إنجلترا.

يذكر أن بيج حصلت على لقب الوصيفة في مسابقة ملكة جمال مدينة توتنهام في الرابع والعشرين من مارس (آذار) الماضي.

وتنوي بيج المشاركة في مسابقة ملكة جمال كوفنتري في السادس من أبريل (نيسان)، قبل أن تخوض غمار مسابقة ملكة جمال إنجلترا في الثالث من يوليو (تموز) القادم.