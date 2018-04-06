وكالات

قالت دار سوثبي للمزادات إن زبدية فخارية صينية نادرة للغاية صنعت للإمبراطور الصيني كانجشي، وصل سعرها إلى 30.4 مليون دولار في مزاد علني أقيم يوم الثلاثاء الماضي.

ويبلغ قطر الزبدية نحو ستة بوصات (14.7 سم)، ومزخرفة برسوم الفالانجكاي المرسومة بالتقاليد الصينية والغربية والزهور، بما في ذلك أزهار النرجس البري التي لا يتم تصويرها عادة على الخزف الصيني.

وتم بيع الزبدية التي استخدمها الإمبراطور كانجشي في أوائل القرن الثامن عشر، في غضون 5 دقائق فقط، من قبل مزايد مجهول عبر الهاتف، بحسب صحيفة إنديا تايمز.

وصنعت الزبدية في ورشة إمبراطورية داخل المدينة المحرمة في بكين من قبل فريق صغير من الحرفيين، بمساعدة اليسوعيين من أوروبا الذين جلبوا تقنيات وموادًا جديدة، وفقًا لدار سوثبي.