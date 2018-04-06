أ ف ب

بلغت مبيعات تذاكر السينما مستوى قياسيًا جديدًا في 2017 عند 40.6 مليار دولار، مدفوعة خصوصًا بالنمو الذي شهدته السوق الصينية العملاقة فيما سجلت أمريكا الشمالية تراجعًا طفيفًا، على ما أظهرت أرقام الجمعية الأمريكية للسينما.

وزادت الإيرادات بنسبة 5% مقارنة مع العام 2016 الذي كان بدوره عامًا قياسيًا، وفق الجمعية التي تمثل شركات الإنتاج السينمائي الست الأكبر في هوليوود.

وساهم في تسجيل هذه الأرقام المرتفعة نجاح عدد من الإنتاجات الضخمة بينها الجزء الثامن من أفلام “ستار وورز” أو فيلم “بيوتي أند ذي بيست” مع ايما واتسون أو فيلم “ووندر وومان”.

وخارج أمريكا الشمالية، سُجل ازدياد في الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى 29.5 مليار دولار مدفوعة بجزء كبير بعودة النمو للقطاع في الصين بعد تراجع بطيء في 2015.

وتكمل اليابان وبريطانيا والهند وكوريا الجنوبية، مع الصين ترتيب المراكز الخمسة الأولى لأكثر الأسواق العالمية دينامية.

أما في أمريكا الشمالية فسجلت الإيرادات تراجعًا طفيفًا مقارنة مع 2016 إذ بلغت 11.1 مليار دولار بعد سنة قياسية في 2016 وصلت قيمة العائدات خلالها إلى 11.4 مليار دولار.

وسجلت الاشتراكات بخدمات البث التدفقي للفيديو في العالم ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 33% في 2017 لتبلغ قيمتها 446.8 مليون دولار وفق أرقام الجمعية الأمريكية للسينما.