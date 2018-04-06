ليفربول - أ ش أ

ذكرت صحيفة (ميرور) على موقعها الإلكتروني الليلة أنه على الرغم من مخاوف جماهير ليفربول من غياب النجم الدولي محمد صلاح عن مباراة إيفرتون القادمة غير أن هداف البريميرليج يبدو واثقًا من المشاركة في ديربي ليفربول بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها يوم الخميس.

وأبرزت أن اللاعب أشار بإبهامه بعلامة تفيد أنه على ما يرام، خلال خروجه من المستشفى، كما بدا صلاح في حالة معنوية مرتفعة جدًا رغم الإصابة التي تعرض لها، يوم الأربعاء خلال الفوز على مانشستر سيتي (3-0) في دوري أبطال أوروبا.

ووصل اللاعب إلى المستشفى، بعد ظهر يوم الخميس، وغادرها بعد مضي 40 دقيقة، وسئل من قبل طفلين عن إمكانية مشاركته في الديربي، فأجاب بابتسامة فقط.

وكانت آخر التقارير قد ذكرت أن صلاح سيغيب عن لقاء إيفرتون، على أن يكون جاهزًا لمباراة الإياب أمام مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل.