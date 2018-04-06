أخبار مصر - الجمعة 6 أبريل

* الإتحاد البرلماني العربي يؤكد أهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمات في سوريا وليبيا واليمن.

* أبو الغيط يدعو إلى تحسين فرص اللاجئين العرب في التعليم.

* ولي العهد السعودي: جماعة “الإخوان” هم الخطر الأعظم.. وإيران خلف مشاكل الشرق الأوسط.

* الجامعة العربية تواصل حملتها لإفشال ترشح إسرائيل لمجلس الأمن.

* روسيا ترجح انتقال زعيم “داعش” من سوريا للعراق.

* فرنسا: تشكيل قوة عسكرية أوروبية للانتشار خارج الإتحاد الأوروبي.

الخليج الإماراتية

* الإتحاد البرلماني العربي يؤكد أهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمات في سوريا وليبيا واليمن.

* الإمارات: الإحتلال “الإسرائيلي” وأطماع إيران أهم التحديات.

* الإمارات: “الإجتماع الثلاثي” حول سوريا درس مؤلم للعرب.

* قرقاش: الحضور الإماراتي فاعل في المحافل الدولية.

* قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية تعزل الدوحة في “جزيرة”.

* مطالبة أممية لـ”إسرائيل” بعدم التعرض لمتظاهري غزة.

* غزة تتسلّح بـ”المرايا والإطارات” لإعماء قناصة الإحتلال.

* تصاعد في أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى.

* الإحتلال يُخلي حقل ألغام لبناء استيطاني جديد بالضفة.

* لبنان يشكو الانتهاكات “الإسرائيلية” إلى مجلس الأمن.

* ألمانيا تطالب تركيا وروسيا وإيران بـ”أفعال” لتحقيق السلام في سوريا.

* تركيا تدعو فرنسا إلى “عدم تكرار الأخطاء” الأمريكية في سوريا.

* المخلافي: الميليشيات مصرة على صنع كارثة إنسانية.

* المبعوث الأممي إلى اليمن يؤجل زيارته إلى عدن والمكلا.

* هروب عائلات قيادات حوثية إلى الخارج.

* البشير يؤكد جاهزية الجيش والأمن لحماية السودان.

* أبو الغيط يدعو إلى تحسين فرص اللاجئين العرب في التعليم.

* الأحزاب الإيطالية تفشل في تشكيل حكومة.. ومشاورات الأسبوع المقبل.

الشرق الأوسط

* ولي العهد السعودي: جماعة “الإخوان” هم الخطر الأعظم.. وإيران خلف مشاكل الشرق الأوسط.

* “هجوم مضاد” يمدد البقاء الأمريكي في سوريا 6 أشهر.

* تعليق إجلاء المهجرين من دوما… والنظام يريد “تسوية شاملة” لدمشق.

* استعدادات فلسطينية على حدود غزة… وتأهب إسرائيلي لمسيرات حاشدة.

* الحمد الله: لن نعود إلى غزة إلا وبين أيدينا كل الصلاحيات.

* الجامعة العربية تواصل حملتها لإفشال ترشح إسرائيل لمجلس الأمن.

* نتنياهو يتعهد لحلفائه طرد جميع اللاجئين الأفارقة.

* الأمم المتحدة تكثّف تفتيش السفن في اليمن… والسعودية تعتبر الخطوة “ليست كافية”.

* العبادي يدعو من طوكيو إلى شراكة دولية في الإعمار بعد دحر “داعش”.

* الحريري: استقرار لبنان يتحقق بتقوية الجيش والقوى الأمنية.

* أول زيارة لوفد عسكري ليبي إلى السودان برعاية مصرية.

* مؤتمر دولي في مراكش يناقش مرحلة ما بعد “داعش”.

* بوريطة يعرض أدلة المغرب حول انتهاكات “بوليساريو” للمنطقة العازلة.

* موسكو تصرّ على “تحقيق جوهري” وترفض “تجاهل أسئلتها” في تسميم الجاسوس.

* وفد أوروبي في أنقرة خلال أيام لتقييم طلب تركيا إلغاء “شينجن”.

* ألمانيا تطلق سراح بوتشيمون وترفض تسليمه الى إسبانيا.

* برلين تطالب الإتحاد الأوروبي بـ”رد قوي” على “نقص شفافية فيسبوك”.

* بلدان منظمة “شانغهاي” تقر برنامجًا مشتركًا واسعًا لمكافحة الإرهاب.

* محادثات مكثفة بين الكوريتين تحضيرًا لقمة 27 أبريل.

الإتحاد الإماراتية

* السعودية تطالب بوضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي.

* “التحالف” يوجه “ضربة استباقية” للحوثيين في صنعاء.

* مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وقبر يوسف في نابلس.

* شهيدان و3 جرحى برصاص الإحتلال في غزة.

* أبو الغيط: ملف قطر يحتاج وقتًا.

* تميم يرفع سن التجنيد والخدمة ويتيح التحاق الإناث “اختياريًا”.

* المعارضة القطرية تدعو لإنقاذ المعتقلين في سجون تميم.

* مصرف قطر المركزي يبيع أذون خزانة بمليار ريال لتدبير احتياجات الحكومة.

* تراجع حاد لاحتياطيات قطر و”البورصة” تتهاوى.

* “فوربس”: الحملات القطرية لـ”شراء الولاءات” تهدد القرن الأفريقي.

* “لوموند” تكشف عقد “الفساد” بين جيروم فالك وناصر الخليفي.

* تحذير من هندسة إيران لإنتخابات العراق لصالح ميليشياتها.

* تركيا تباشر بناء قواعد عسكرية في كردستان العراق.

* الأمن السوداني يستعيد 7 “داعشيات” من ليبيا.

* تونس: اعتقال تكفيريين يمجدان “داعش”.

* الرباط تطالب الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها في الصحراء.

* مقتل 30 متشددًا باشتباك في مالي.

* أوكرانيا تحقق في اتهامات بتمويل القذافي الحملة الرئاسية للمعارضة.

* موسكو: نحتاج توضيحًا عن الأهداف الأمريكية في سوريا.

* روسيا ترجح انتقال زعيم “داعش” من سوريا للعراق.

* فرنسا: تشكيل قوة عسكرية أوروبية للانتشار خارج الإتحاد الأوروبي.

* زعيم كوريا الشمالية أبلغ الصين برغبته في استئناف “السداسية”.