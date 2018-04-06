صحافة عربية: الإتحاد البرلماني العربي يؤكد أهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمات في سوريا وليبيا واليمن
أخبار مصر - الجمعة 6 أبريل
* الإتحاد البرلماني العربي يؤكد أهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمات في سوريا وليبيا واليمن.
* أبو الغيط يدعو إلى تحسين فرص اللاجئين العرب في التعليم.
* ولي العهد السعودي: جماعة “الإخوان” هم الخطر الأعظم.. وإيران خلف مشاكل الشرق الأوسط.
* الجامعة العربية تواصل حملتها لإفشال ترشح إسرائيل لمجلس الأمن.
* روسيا ترجح انتقال زعيم “داعش” من سوريا للعراق.
* فرنسا: تشكيل قوة عسكرية أوروبية للانتشار خارج الإتحاد الأوروبي.
الخليج الإماراتية
* الإتحاد البرلماني العربي يؤكد أهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمات في سوريا وليبيا واليمن.
* الإمارات: الإحتلال “الإسرائيلي” وأطماع إيران أهم التحديات.
* الإمارات: “الإجتماع الثلاثي” حول سوريا درس مؤلم للعرب.
* قرقاش: الحضور الإماراتي فاعل في المحافل الدولية.
* قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية تعزل الدوحة في “جزيرة”.
* مطالبة أممية لـ”إسرائيل” بعدم التعرض لمتظاهري غزة.
* غزة تتسلّح بـ”المرايا والإطارات” لإعماء قناصة الإحتلال.
* تصاعد في أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى.
* الإحتلال يُخلي حقل ألغام لبناء استيطاني جديد بالضفة.
* لبنان يشكو الانتهاكات “الإسرائيلية” إلى مجلس الأمن.
* ألمانيا تطالب تركيا وروسيا وإيران بـ”أفعال” لتحقيق السلام في سوريا.
* تركيا تدعو فرنسا إلى “عدم تكرار الأخطاء” الأمريكية في سوريا.
* المخلافي: الميليشيات مصرة على صنع كارثة إنسانية.
* المبعوث الأممي إلى اليمن يؤجل زيارته إلى عدن والمكلا.
* هروب عائلات قيادات حوثية إلى الخارج.
* البشير يؤكد جاهزية الجيش والأمن لحماية السودان.
* أبو الغيط يدعو إلى تحسين فرص اللاجئين العرب في التعليم.
* الأحزاب الإيطالية تفشل في تشكيل حكومة.. ومشاورات الأسبوع المقبل.
الشرق الأوسط
* ولي العهد السعودي: جماعة “الإخوان” هم الخطر الأعظم.. وإيران خلف مشاكل الشرق الأوسط.
* “هجوم مضاد” يمدد البقاء الأمريكي في سوريا 6 أشهر.
* تعليق إجلاء المهجرين من دوما… والنظام يريد “تسوية شاملة” لدمشق.
* استعدادات فلسطينية على حدود غزة… وتأهب إسرائيلي لمسيرات حاشدة.
* الحمد الله: لن نعود إلى غزة إلا وبين أيدينا كل الصلاحيات.
* الجامعة العربية تواصل حملتها لإفشال ترشح إسرائيل لمجلس الأمن.
* نتنياهو يتعهد لحلفائه طرد جميع اللاجئين الأفارقة.
* الأمم المتحدة تكثّف تفتيش السفن في اليمن… والسعودية تعتبر الخطوة “ليست كافية”.
* العبادي يدعو من طوكيو إلى شراكة دولية في الإعمار بعد دحر “داعش”.
* الحريري: استقرار لبنان يتحقق بتقوية الجيش والقوى الأمنية.
* أول زيارة لوفد عسكري ليبي إلى السودان برعاية مصرية.
* مؤتمر دولي في مراكش يناقش مرحلة ما بعد “داعش”.
* بوريطة يعرض أدلة المغرب حول انتهاكات “بوليساريو” للمنطقة العازلة.
* موسكو تصرّ على “تحقيق جوهري” وترفض “تجاهل أسئلتها” في تسميم الجاسوس.
* وفد أوروبي في أنقرة خلال أيام لتقييم طلب تركيا إلغاء “شينجن”.
* ألمانيا تطلق سراح بوتشيمون وترفض تسليمه الى إسبانيا.
* برلين تطالب الإتحاد الأوروبي بـ”رد قوي” على “نقص شفافية فيسبوك”.
* بلدان منظمة “شانغهاي” تقر برنامجًا مشتركًا واسعًا لمكافحة الإرهاب.
* محادثات مكثفة بين الكوريتين تحضيرًا لقمة 27 أبريل.
الإتحاد الإماراتية
* السعودية تطالب بوضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي.
* “التحالف” يوجه “ضربة استباقية” للحوثيين في صنعاء.
* مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وقبر يوسف في نابلس.
* شهيدان و3 جرحى برصاص الإحتلال في غزة.
* أبو الغيط: ملف قطر يحتاج وقتًا.
* تميم يرفع سن التجنيد والخدمة ويتيح التحاق الإناث “اختياريًا”.
* المعارضة القطرية تدعو لإنقاذ المعتقلين في سجون تميم.
* مصرف قطر المركزي يبيع أذون خزانة بمليار ريال لتدبير احتياجات الحكومة.
* تراجع حاد لاحتياطيات قطر و”البورصة” تتهاوى.
* “فوربس”: الحملات القطرية لـ”شراء الولاءات” تهدد القرن الأفريقي.
* “لوموند” تكشف عقد “الفساد” بين جيروم فالك وناصر الخليفي.
* تحذير من هندسة إيران لإنتخابات العراق لصالح ميليشياتها.
* تركيا تباشر بناء قواعد عسكرية في كردستان العراق.
* الأمن السوداني يستعيد 7 “داعشيات” من ليبيا.
* تونس: اعتقال تكفيريين يمجدان “داعش”.
* الرباط تطالب الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها في الصحراء.
* مقتل 30 متشددًا باشتباك في مالي.
* أوكرانيا تحقق في اتهامات بتمويل القذافي الحملة الرئاسية للمعارضة.
* موسكو: نحتاج توضيحًا عن الأهداف الأمريكية في سوريا.
* روسيا ترجح انتقال زعيم “داعش” من سوريا للعراق.
* فرنسا: تشكيل قوة عسكرية أوروبية للانتشار خارج الإتحاد الأوروبي.
* زعيم كوريا الشمالية أبلغ الصين برغبته في استئناف “السداسية”.
اترك تعليقاً