القاهرة - رويترز

أكدت وكالة الأنباء القطرية في وقت متأخر يوم الخميس إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاشر من أبريل (نيسان) في واشنطن.

وألتقى ترامب مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض في 21 مارس (آذار) وسيجتمع عقب لقائه مع أمير قطر بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيلتقي مع أمير قطر لبحث سبل دفع “الأولويات الأمنية والإقتصادية المشتركة” بين الولايات المتحدة وقطر.