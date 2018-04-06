القاهرة - أ ش أ

أعرب العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز الفريق الأول للكرة الطائرة بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال.

وقال العامري – في تصريح يوم الخميس – إنه لقب عظيم حققه الأهلي بعد لقب بطولة إفريقيا للسيدات للطائرة أيضًا، وتابع : “يبدو أن هذا هو عهد البطولات والإنتصارات، فمنذ تولي هذا المجلس مهمته بقيادة محمود الخطيب والبطولات تنهمر على النادي كما الأمطار، ويكفي أن شهر مارس وحده شهد تحقيق الأهلي لـ 21 بطولة في مختلف الألعاب”.

وأضاف : “كل الشكر للاعبي النادي الأهلي للكرة الطائرة، وجهازهم الفني، بقيادة محمد مصيلحي، على هذه البطولة الكبيرة التي قدموها والنتائج الرائعة التي حققوها طوال البطولة، وتغلبهم على كل الظروف الصعبة التي واجهتهم منذ أول مباراة حتى النهائي أمام فريق طلائع الجيش القوي المحترم، لقد كان لاعبو الأهلي رجالًا وعند حسن الظن بهم وأوفوا بعهدهم بالفوز بالبطولة التي ينظمها ناديهم”.

وواصل العامري فاروق كلامه قائلًا : “لابد أن نقدم باقة ورد لجمهور الأهلي العظيم على هذا التشجيع المثالي والمحترم، فقد وقف جمهورنا الرائع خلف الفريق بكل قوة وظهر بصورة مشرفة وكان دافعًا قويًا لفوز الأهلي ببطولة مهمة، وهذا هو جمهور الأهلي الحقيقي الذي أظهر المعدن الحقيقي لكل من ينتمي للفانلة الحمراء”.