باريس/بيروت - رويترز

من المنتظر أن يضغط المانحون الدوليون على لبنان لتنفيذ وعود بإصلاحات إقتصادية تشتد الحاجة إليها أثناء مؤتمر في باريس يبدأ اليوم الجمعة، تأمل حكومة بيروت بأن تفوز فيه بدعم لخطة إستثمار رأسمالي بقيمة 16 مليار دولار.

ووصف لبنان المؤتمر بأنه عرض للمساندة الدولية لبلد يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري، تضرر إقتصاده بشدة من الحرب المستمرة منذ سبع سنوات في سوريا المجاورة.

ويأمل لبنان، الذي يعاني واحدًا من أعلى مستويات الدين العام في العالم، بتأمين دعم للمرحلة الأولى التي تبلغ تكلفتها عشرة مليارات دولار في خطة الإستثمار الرأسمالي، لإعادة تأهيل البنية التحتية. وتشمل مشاريع للطرق وقدرات توليد الكهرباء والنقل العام.

ويأمل أيضًا بالحصول على ثلث ذلك المبلغ من إستثمارات للقطاع الخاص والباقي من منح لا ترد وتمويل بشروط ميسرة.

لكن المانحين يريدون أن يروا لبنان ينفذ إصلاحات لكبح الدين العام الذي يحذر خبراء إقتصاديون منذ وقت طويل من أن لبنان ليس بمقدروه أن يستمر في تحمله عند مستوياته الحالية. ومن المتوقع أن ينشيء مؤتمر باريس آلية للمتابعة لرصد التقدم.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي “نريد تفادي أن نجد أنفسنا في وضع لا يمكن الحفاظ فيه على العملية مثلما حدث في السابق. على المحك أيضًا، خطة الإصلاح التي تعهدت بها السلطات اللبنانية… ولهذا فإن آلية المتابعة تضمن أن هذه الإصلاحات سيجري الإلتزام بها فعلًا”.