الأمم المتحدة - رويترز

حذرت روسيا بريطانيا في إجتماع بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس من أنها “تلعب بالنار” بإلقاء اللوم على موسكو في واقعة تسميم جاسوس روسي سابق وابنته.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في إجتماع المجلس الذي عقد بناء على طلبه “أبلغنا زملاءنا البريطانيين بأنكم (تلعبون بالنار وسوف تندمون)”.

وأضاف نيبينزيا “روسيا لا تحمل براءة اختراع (غاز الأعصاب) نوفيتشوك على الرغم من الاسم الروسي الواضح” مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا قامتا بتطوير هذا الغاز.