وكالات

قطع نادي لاتسيو الإيطالي شوطًا كبيرًا في طريقه نحو نصف نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي 4-2 يوم الخميس على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة روما، في ذهاب دور ربع النهائي للمسابقة.

وبادر سيناد لوليتش بالتسجيل للاتسيو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك فالون بيريشا التعادل للضيوف في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

وأعاد ماركو بارولو التقدم للاتسيو مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 49، لكن تاكيومي مينامينو أحرز هدف التعادل لسالزبورج في الدقيقة 71.

ولم يهنأ الضيوف بهدف التعادل كثيرًا، بعدما أحرز لاتسيو الهدفين الثالث والرابع عن طريق فيليب أندرسون وتشيرو إيموبيلي في الدقيقتين 74 و76.