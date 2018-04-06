نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مدعومة بمكاسب للأسهم العالمية وزيادة غير متوقعة في أسعار بيع الخام السعودي، رغم أن قوة الدولار الأمريكي قيدت مكاسب السوق.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 31 سنتًا، أو 0.46 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 68.33 دولار للبرميل بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 17 سنتًا، أو 0.27 بالمئة، إلى 63.54 دولار للبرميل.

وبعد يوم من القلق بشأن إجراءات انتقامية متبادلة بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق برسوم جمركية على منتجات عديدة، هدأت التوترات في الأسواق مع قول مسؤولين أمريكيين إن البلدين قد يتفاوضان.

وقال محللون إن أسعار النفط تستفيد من تحسن المعنويات في الأسواق مع ظهور علامات على أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ينحسر.

وأضافوا أن إعلان السعودية يوم الخميس عن زيادة في الأسعار الرسمية لبيع خاماتها لشهر مايو (أيار) أعطى أيضًا دعمًا للأسعار.

لكن صعود الدولار كان له تأثير عكسي. وصعدت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر مقابل سلة من العملات الرئيسية. ولأن النفط مسعر بالدولار، فإن ارتفاع العملة الخضراء يجعل المشتريات بالعملات الأخرى أكثر تكلفة وهو ما يؤثر سلبيًا على أسعار الخام.