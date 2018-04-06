الرياض - رويترز

أكدت وكالة أنباء البحرين إن المملكة المتحدة افتتحت قاعدة عسكرية دائمة في البحرين يوم الخميس.

وحضر ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والأمير البريطاني أندرو مراسم الإفتتاح الرسمي لمنشأة الإسناد البحري البريطاني.

كانت بريطانيا قد أعلنت في 2014 أنها أبرمت إتفاقًا لتوسعة وتعزيز وجودها البحري بما يسمح لها باستخدام المزيد من السفن واستخدام سفن أكبر حجمًا في الخليج.

ويتمركز الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين أيضًا.

والخليج ممر رئيسي لناقلات النفط تشترك في مياهه دول عربية وإيران.

والبحرين حليف وثيق لبريطانيا والولايات المتحدة والسعودية.