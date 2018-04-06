وكالات

وضع نادي آرسنال الإنجليزي قدمًا في نصف نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه يوم الخميس، على ضيفه سيسكا موسكو 4-1.

وافتتح الويلزي آرون رامسي التسجيل مبكرًا لآرسنال في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل أليكسندر جولوفين لسيسكا في الدقيقة 15.

وعاد آرسنال للتقدم مجددًا، بعدما سجل أليكسندر لاكازيت الهدف الثاني في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، فيما أضاف رامسي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 28.

وأحرز لاكازيت الهدف الرابع لآرسنال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 35، فيما فشل “المدفعجية” في إضافة أهداف بعدما تبارى نجومه في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم في الشوط الثاني.