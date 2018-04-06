نيويورك - رويترز

سجل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز في بورصة وول ستريت مكاسب لثالث جلسة على التوالي يوم الخميس، وهي أطول سلسلة مكاسب في حوالي شهر، مع انحسار قلق المستثمرين من تصاعد صراع تجاري بين الولايات المتحدة والصين وتركيزهم بشكل أكبر على نتائج الشركات.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 240.92 نقطة، أو 0.99 بالمئة، إلى 24505.22 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 18.15 نقطة، أو 0.69 بالمئة، ليغلق عند 2662.84 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 34.45 نقطة، أو 0.49 بالمئة، إلى 7076.55 نقطة.