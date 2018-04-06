باريس - رويترز

نبهت تركيا فرنسا يوم الخميس إلى أن عليها اختيار من تريده حليفًا لها لقتال تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، وحثتها على فعل ما هو ضروري لضمان مغادرة الفصائل الكردية المسلحة منطقة منبج بشمال سوريا.

وتوترت العلاقات بين أنقرة وباريس في الأسابيع الماضية، بعد زيادة انتقاد فرنسا للعملية العسكرية التركية المستمرة منذ شهرين في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

وظهر ذلك التوتر على السطح في 30 مارس (آذار) بعدما ألتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوفد سوري ضم وحدات حماية الشعب وذراعها السياسية، حزب الإتحاد الديمقراطي، وقدم تطمينات بشأن دعم فرنسا لمساعدتهم في إرساء الاستقرار في شمال سوريا في مواجهة تنظيم “داعش”.

وقال وزير شؤون الإتحاد الأوروبي التركي عمر جليك في مقابلة مع رويترز بعد لقائه بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان “حلفاؤنا بحاجة لأن يختاروا الوقوف في صف تركيا في قتال داعش وليس مع حزب الإتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب الكردية”.

وأضاف “أردت التأكيد على أننا نتوقع ألا تفعل فرنسا شيئًا لتشجيع أو دعم حزب الإتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب الكردية”.

ورفض أي إشارة إلى لعب فرنسا دور وساطة بين الجانبين، قائلًا إن على باريس أن تدرك أن الجماعات الكردية السورية لا تختلف عن حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردًا ضد الدولة في تركيا منذ عقود من الزمان.

وقال جليك “قلت أن أي مساعدة تقدم لحزب الإتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب الكردية ستعتبر دعمًا للإرهاب”.

وقدمت فرنسا، شأنها شأن الولايات المتحدة، بالفعل الأسلحة والتدريب لفصيل مسلح تقوده وحدات حماية الشعب الكردية في القتال ضد “داعش”، ولديها عشرات من أفراد القوات الخاصة في المنطقة، الأمر الذي أثار حفيظة تركيا.