صنعاء -أ ش أ

أفادت مصادر يمنية ميدانية اليوم الخميس بمقتل القيادي البارز في مليشيات الحوثي العقيد حمدي يحيى المشراقي المكنى “أبو ليث”.

وأوضحت المصادر- وفقا لقناة (العربية الحدث ) الإخبارية – أن المشراقي والعديد من مرافقيه لقوا مصرعهم بغارة جوية للتحالف العربي استهدفت مواقعهم في جبهة نهم شرق صنعاء.

وكان قد أعلن الجيش اليمني, اليوم الخميس, مقتل أكثر من 18 عنصرا من ملشيا الحوثي الانقلابية, وتحرير جبال الصخر والجبل الأحمر في مديرية نهم شرق العاصمة.