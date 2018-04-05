القاهرة -أ ش أ

أكد الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة أن الاتحاد الإفريقي حرص على إهداء كأس خاص للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية , بمناسبة تنظيم بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة للرجال وللسيدات بالنادي الأهلي , وتقديرا لدوره الرائد ودعمه المستمر للرياضة بعد النجاح في تنظيم بطولتي إفريقيا بصورة مشرفة , حيث قام علواني بتسليم كأس الرئيس للعامري فاروق نائب رئيس النادي.

وأوضح علواني – في تصريحات مساء اليوم – أن توقيت إقامة البطولتين في فترة إجراء الانتخابات الرئاسية ونجاحهما بشكل منقطع النظير يؤكد على الدور الكبير الذي يوليه الرئيس للرياضة لتعزيز مكانة مصر على كافة المستويات.

وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي إلى أن المظهر الحضاري الذي كان عليه النادي الأهلي وجماهيره طوال فترة البطولتين يعكس رسالة للعالم تؤكد أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان.

وفاز الأهلي ببطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة للرجال بعد الفوز على طلائع الجيش في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على صالة الأمير عبد الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة في ختام البطولة التي نظمها الأهلي.