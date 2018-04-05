أبوظبي -أ ش أ

حرص الكابتن محمود الخطيب, رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي, المتواجد حاليا في الإمارات للعلاج, على إجراء اتصال هاتفي بمحمد مصيلحي, المدير الفني لفريق الكرة الطائرة للرجال بالنادي, وقدم له التهنئة على الفوز ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة عشرة في تاريخ النادي.

وحصد الأهلي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال, التي اختتمت مساء اليوم, الخميس, على الصالة المغطاة بالأهلي بعد الفوز على طلائع الجيش في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالأداء الفني الرائع للاعبي الأهلي والسلوك المتميز والالتزام بتعليمات الجهاز الفني, فضلا عن الروح العالية التي تحلوا بها منذ البداية إلى أن حصدوا اللقب في النهاية.

وقال رئيس النادي الأهلي, إن فريق الرجال قدم عرضا جيدا أمام طلائع الجيش في نهائي البطولة فاستحق الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه.

وأكد الخطيب أن فريق الكرة الطائرة تحدى ظروف الإصابات التي عانى منها خلال الفترة الأخيرة, وتوج باللقب, موضحا أن اللاعبين قدموا عروضا رائعة ونتائج جيدة طوال مشوار البطولة, وأدوا بحماس وإصرار نال إشادة وأعجاب الجميع.

وأوضح رئيس النادي الأهلي, أن فريق الكرة الطائرة كان عند حسن ظن الجماهير منذ انطلاق البطولة إلى أن حصد اللقب في النهاية.

كما قدم الخطيب, التهنئة للفريق الأول لكرة اليد بالنادي, بعد الفوز على الزمالك 21 – 18, خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم, الخميس, على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية, ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى لنهائيات بطولة الدوري.

وطالب رئيس النادي الأهلي لاعبي الفريق بإغلاق صفحة الفوز على الزمالك والتركيز والاستعداد الجيد للبطولات المقبلة, وأبرزها بطولة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم 12 من أبريل الجاري, وكذلك بطولة إفريقيا.

كما طالب الخطيب لاعبي كرة اليد بالأهلي بالاستعداد الجيد للبطولة الإفريقية, التي ينظمها النادي وتنطلق يوم 13 من أبريل الجاري على الصالة المغطاة بالأهلي, من أجل التتويج بها لاستكمال مسيرة الانتصارات التي يحققها فريق اليد, وكذلك الألعاب الجماعية

بالنادي.

وأكد رئيس النادي الأهلي ثقته في لاعبي فريق كرة اليد بالنادي والجهاز الفني, بقيادة عاصم حماد, والجميع في الفريق وقدرتهم على مواصلة النتائج الجيدة, والفوز بالبطولة الإفريقية لإسعاد جماهير الفريق العريضة التي تساند الأهلي في كل مكان.