واشنطن - أ ش أ

ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية في نبأ عاجل لها أن زلزالا بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم/ الخميس.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع بالقرب من منطقة جزر القناة في كاليفورنيا.

وأشارت فوكس نيوز إلى أنه كان من الممكن الشعور بالزلزال لمدة حوالي 10 ثوان، مضيفة أنه لم يصدر تحذير بوقوع “تسونامي”. ولم ترد حتى الآن تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.