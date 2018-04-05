القاهرة - أ ش أ

فاز فريق الأسيوطي على وادي دجلة بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي في الأسبوع الـ 31 بالدوري الممتاز.

سجل الهدف الأول للأسيوطي مهاجمه شيلونجو من ركلة جزاء في الدقيقة 38 ، وأضاف مهند لاشين الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 88.

وتوقف رصيد وادي دجلة – بهذه النتيجة – عند النقطة 30 ويحتل المركز الخامس عشر فيما يتواجد ملاحقيه طنطا والرجاء في المركزين السادس عشر والسابع عشر برصيد 26 و25 نقطة على الترتيب ، بينما ارتفع رصيد الأسيوطي للنقطة 38 ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز.