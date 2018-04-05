القاهرة -أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن رصد حالة إصابة بمرض الملاريا لمريض وافد من دولة السودان الشقيق, قدم عن طريق ميناء السد العالي النهري بأسوان.

وأوضح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي أن المريض سوداني الجنسية, يبلغ من العمر 38 عاما, حيث قام فريق الحجر الصحي برصد الحالة أثناء مناظرة الركاب الوافدين, لافتا الى أنه على الفور تم تحويله إلى مستشفى حميات أسوان, وبالفحص المعملي تأكد اصابته بمرض الملاريا الخبيثة (بلازموديوم فالسيبارام), مشيرا إلى أن المريض حالته مستقرة ويتلقى العلاج اللازم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة في إطار حرص الوزارة على الاكتشاف المبكر للحالات, ولتقوية نظام الترصد للأمراض الوافدة, والحفاظ على مصر خالية من أي أمراض وبائية.