القاهرة -أ ش أ

اجتمع اليوم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل وممثل وزارة المالية والمسئولين عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات

ووزارة العدل وذلك لوضع اللمسات الأخيرة في تعديلات قانون النظافة لتلافي عدم دستورية إحدى مواد القانون والخاصة بإصدار المحافظين فئات الرسوم.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس أنه تم خلال الإجتماع الإتفاق على التعديلات لتقديمها إلى مجلس الوزراء بالشكل الذي يتفق مع ما جاء بتعديلات قانون المخلفات والجاري إرساله للبرلمان حيث من المتوقع عرض تعديلات قانون النظافة في أقرب جلسة لمجلس الوزراء.