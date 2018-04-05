واشنطن -أ ش أ

أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” دانا وايت , إن وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن يعملان معا لتحقيق مساعي الرئيس دونالد ترامب بشأن تعزيز أمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وأوضحت وايت في تصريحات أوردتها قناة ” الحرة ” الأمريكية اليوم الخميس أن قوات الحرس الوطني التي سوف ترسل ستقوم بمهام تتعلق بالملاحة والهندسة والمراقبة والاتصالات وصيانة المركبات والدعم اللوجستي.

وفي هذا السياق ,, أشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن القوات المرسلة إلى الحدود ستدعم قوات حرس الحدود التي تؤدي مهام إنفاذ القانون.