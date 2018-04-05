القاهرة - أ ش أ

أدانت لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية بالاتحاد البرلماني العربي، الاحتلال الإسرائيلي والمجازر الأخيرة التي ارتكبها بحق الفلسطينيين في إحياء “يوم الأرض”، وقرار الإدارة الأمريكية الخاص بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مؤكدة دعم الشعب الفلسطيني في صموده، وأن القضية الفلسطينية قضية مركزية.

وأكدت اللجنة – في تقريرها وتوصياتها التي تلاها الدكتور عبد الهادي القصبي عضو الاتحاد البرلماني العربي – دعمها للدور الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية من خلال الوصاية التاريخية بصفتها راعية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشجبت اللجنة واستنكرت كل التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية الداخلية والاعتداء على أراضيها وسيادتها الوطنية، وعلى وجه الخصوص التدخلات الإيرانية في اليمن والبحرين، واحتلال الجزر الإماراتية، والتدخلات في باقي الدول العربية، وكذلك أي تدخلات أجنبية في شؤون الدول العربية مع التأكيد على حل القضايا الوطنية بواسطة أبناء الوطن وبشكل سلمي.

كما أكدت اللجنة على أهمية الأمن القومي العربي ومقاومة التدخلات الخارجية والتصدي للإرهاب بما يحقق السلام والأمن المنشود، ومعالجة الخلافات بين الدول العربية بشكل ودي وثنائي داخل منظومة الوطن العربي، مع التأكيد على أهمية التنسيق العربي في القضايا العربية والدولية لاسيما في المؤسسات العربية والإقليمية والدولية.