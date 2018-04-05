القاهرة - أ ش أ

توج الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي بالبطولة الأفريقية للأندية ، بعد فوزه على فريق طلائع الجيش بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم “الخميس” بصالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة في نهائي البطولة .

وجاءت نتائج الأشواط 25 – 16 و 25 – 23 و 25 – 14 ، وقدم النادي الأهلي مباراة قوية بقيادة محمد مصيلحي المدير الفني للفريق، ونجحوا في حسم اللقاء لصالحهم بثلاثة أشواط نظيفة بفضل الإرسالات القوية وحوائط الصد المنيعة والضربات الساحقة .

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد سبق وتوج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم على حساب فريق طلائع الجيش أيضا ، وسيلتقي في الفترة المقبلة مع الزمالك في نصف نهائي كأس مصر .