أخبار مصر - د.هند بدارى

منحت جامعة عين شمس الدكتوراه الفخرية للمهندس هاني عازر مساء اليوم الخميس ختام المؤتمر الدولي السنوي السابع لجامعة عين شمس، والذي استمر ثلاثة أيام، بعنوان (عالمية وانطلاق).

شهد حفل الختام والتكريم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأكد الوزير أن منح الدكتوراه الفخرية للمهندس هاني عازر خلال المؤتمر ليس لشخصه وإنجازاته فحسب، وإنما لما يجسده من قيم نبيلة وسمات علمية مميزة.

وأضاف أن قيام الجامعة بتكريم الحاصلين على جوائزها من الأساتذة والعلماء والباحثين، يجعلنا أمام حدث متكامل، يحتفي بالعلم ويقدر العلماء، ويسهم بقوة في تأسيس مجتمع المعرفة.

من جانبه، أكد د.عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة خرجت العديد من الشخصيات العلمية المرموقة ، وأعلن عزت عن الإستراتيجية الجديدة للجامعة حتى عام 2023، وأنها ترتكز على أن تصبح الجامعة ذات ميزة تنافسية ولها القدرة على إدارة منظومة ابتكارية في التعليم وخدمة المجتمع.