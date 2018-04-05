أخبارمصر-غباشى خيرالله

قام اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة اليوم بزيارة للكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بالجيزة لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد ، حيث كان في إستقباله الأنبا إبراهيم إسحاق سدراك بطريرك الكرسي الإسكندري وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك.

رافق المحافظ نائباه اللواء علاء الهراس والدكتورة منال عوض واللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء محمد رأفت السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد وعدد من القيادات الأمنية ووفد من مديرية أوقاف الجيزة والمنطقة الأزهرية.

ومن المقرر أن يقوم المحافظ بزيارة بعد غد السبت الى مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة لتهنئة الأقباط الإنجيليين ومطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذوكس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.