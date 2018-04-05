وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات المسلحة بمختلف الجيوش والمناطق العسكرية عبر الفيديو كونفرانس 2018/04/05 - 21:31 وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات المسلحة بمختلف الجيوش والمناطق العسكرية عبر الفيديو كونفرانس2018-04-05T21:31:02+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة إختتام أعمال المؤتمر الـ27 للإتحاد البرلماني العربي بمقر مجلس النواب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي .. مساعدات إنسانية من الشعب المصرى إلى الشعب اليمني الشقيق 5-4-2018 رئيس مجلس الوزراء يؤكد إهتام الحكومة بتطوير ملف التعليم 5-4-2018 رئيس الوزراء يلتقي رئيس ” بكتل ” و يؤكد حرص مصر على تهيئة مناخ جاذب للشركات العالمية 5-4-2018 بدء إجتماع وزراء الخارجية و الرى و رؤساء و رؤساء المخابرات بمصر و السودان بشأن سد النهضة 5-4-2018 منظمة الصحة العالمية تحتفل بيوم الصحة العالمي تحت شعار (الصحة للجميع)
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