واشنطن -أ ش أ

نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت وجود خلافات بين الوزارة والبيت الأبيض , لافتة في الوقت ذاته إلى أن الحديث عن إنسحاب للقوات الأمريكية من سوريا شائعات.

وأوضحت وايت في تصريح اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الانسحاب سيتم قريبا لأن الحملة التي استهدفت هزيمة تنظيم داعش الارهابي حققت نجاحات , مشيرة إلى أن الحملة للقضاء على تنظيم داعش لم تنته بعد.

وفي هذا الصدد , أشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن بلادها لا تزال ملتزمة بتنفيذ مهمتها في سوريا والتي تتمثل في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.