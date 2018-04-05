إختتام أعمال المؤتمر الـ27 للإتحاد البرلماني العربي بمقر مجلس النواب 2018/04/05 - 21:19 إختتام أعمال المؤتمر الـ27 للإتحاد البرلماني العربي بمقر مجلس النواب2018-04-05T21:19:21+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي .. مساعدات إنسانية من الشعب المصرى إلى الشعب اليمني الشقيق 5-4-2018 رئيس مجلس الوزراء يؤكد إهتام الحكومة بتطوير ملف التعليم 5-4-2018 رئيس الوزراء يلتقي رئيس ” بكتل ” و يؤكد حرص مصر على تهيئة مناخ جاذب للشركات العالمية 5-4-2018 بدء إجتماع وزراء الخارجية و الرى و رؤساء و رؤساء المخابرات بمصر و السودان بشأن سد النهضة 5-4-2018 منظمة الصحة العالمية تحتفل بيوم الصحة العالمي تحت شعار (الصحة للجميع) اكاديمية الشرطة تقيم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم
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