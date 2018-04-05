باريس -أ ش أ

افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ونظيرتها الفرنسي فرانسواز نيسين ووزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان مساء اليوم الخميس

حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قناة السويس الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس تحت عنوان (ملحمة قناة السويس..من عهد الفراعنة حتى القرن الواحد والعشرين).

وحضر حفل الافتتاح, جاك لانج رئيس معهد العالم العربي وزير الثقافة الفرنسي الأسبق والسفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم باليونسكو وسفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتي.

وتفقدت الوزيرة برفقة الوزيرين الفرنسيين أقسام المعرض المقام على طابقين على مساحة 1100 متر مربع والذي يحتوي على نحو 170 قطعة تعبر عن تاريخ القناة حيث استمعت إلى شرح مفوض المعرض جيل جوتييه.

ويستعرض المعرض تاريخ القناة منذ الفراعنة إلى التأميم على يد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وصولا إلى توسيعات القناة التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يقدم المعرض, قناة السويس باعتبارها من أهم وأكثر المشاريع إثارة في تاريخ الإنسانية ويبرز الشخصيات والأحداث المؤثرة في تاريخها فضلا عن قصص ونوادر وأحداث بارزة دمغت تاريخ هذا المكان الرمزي القائم على مفترق طرق ما بين القارات الثلاث

آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وتم تنظيم هذا الحدث بالتنسيق مع مجموعة من الخبراء والمؤسسات وهيئة قناة السويس حيث تم استقدام مخطوطات وخرائط ومجسمات ونماذج مصغرة وأفلام نادرة تحكي تاريخ القناة من أيام الفراعنة وحتى العصر الحالي, بالإضافة إلى لوحات فنية وصور سينمائية.

ويسلط الضوء على الفرعون سوستيس الثالث باعتباره أول من سعى منذ القرن ال` 18 قبل الميلاد إلى وصل نهر النيل بالبحر الأحمر مما أتاح الملاحة بين البحر المتوسط وبحار الجنوب.

ويبرز المعرض – من خلال أفلام وثائقية ومقتطفات صحفية قديمة – خطاب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1956 الذي أعلن فيه تأميم القناة, وفشل العدوان الثلاثي على مصر باعتباره نهاية للإمبريالية الاستعمارية الأوروبية كما يتناول نصر أكتوبر وما رتبه من سيطرة مصر على ضفتي القناة وإعادة فتحها للملاحة الدولية.

كما يتيح المعرض القيام بزيارات موجهة عبر جهاز دليل صوتي للتعريف بتاريخ قناة السويس وكذلك المشاركة في أنشطة مختلفة وورش عمل إبداعية للصغار والكبار.

ومن المقرر أن ينتقل المعرض بعد اختتامه بباريس إلى متحف التاريخ في مدينة مارسيليا خلال الفترة من 17 أكتوبر 2018 إلى 31 مارس 2019 وينتقل من ثم إلى مصر حيث تعرضه وزارة الآثار في متحف الحضارة في القاهرة للاحتفال بالذكرى ال150 لافتتاح القناة على أن يتم بعد ذلك إرسال المعدات التي استعملت في تصميمه لمتحف قناة السويس المنتظر افتتاحه في مدينة الإسماعيلية.