القاهرة - أ ش أ

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قرار وزير التجارة والصناعة بعدم فرض رسوم إغراق على “الصاج المدرفل على البارد” جاء تحقيقا للمصلحة العامة للاقتصاد المصري; مما يهدف خفض الأسعار وتحقيق التنافسية بين السلع العالمية.

وأضاف المهندس أن الشركات المحلية لا تستطيع الاكتفاء باحتياجات السوق، فضلا عن الرغبة في زيادة المنافسة مع المنتجات الأجنبية وزيادة الصادرات.

وتابع قائلا “نحن ندخل في منافسات تصديرية للمنتجات النهائية الصنع، ونرغب في التفوق بها، ونسعى إلى زيادة حجم الإنتاج لزيادة الصادرات ما يتطلب العمل على آليات معينة ومنها عدم ارتفاع أسعار الخامات”.

وأوضح المهندس أن القرار استهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج وحماية المستهلك المصري من الارتفاع غير المبرر في الأسعار.. مشيرا إلى أن وزير التجارة والصناعة قام خلال ما يقرب من شهر بعمل دراسة مستفيضة للسوق مع الصناع والتجار ودراسة جميع وجهات النظر منها إمكانية حدوث زيادة بالأسعار في حال فرض رسوم.