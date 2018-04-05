جنيف (رويترز)

اعلنت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس إن الصين أطلقت الخطوة الأولى في نزاع لدى المنظمة، بأن طلبت مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنتها على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار استنادا إلى سرقة مزعومة للملكية الفكرية الأمريكية.

ويطلق الإخطار إلى منظمة التجارة التي مقرها جنيف مهلة 60 يوما للجانبين لتسوية الشكوى أو مواجهة مقاضاة في المنظمة أمام لجنة محايدة من المحكمين.

وأدانت الصين بالفعل الإعلان الأمريكي وقالت يوم الثلاثاء إنها ”ستتخذ إجراءات مناظرة ومتكافئة في النطاق والقوة ضد منتجات أمريكية“ وإنها ستلجأ إلى آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة.

وفي إخطارها إلى منظمة التجارة قالت الصين إنها تطلب مشاورات فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة، مجادلة بأنها تنتهك بنودا في اتفاقيات للمنظمة.

ولا تتضمن الشكوى قيمة الأضرار التجارية المزعومة.

وفي وقت سابق يوم الخميس قالت وزارة التجارة الصينية إنها أطلقت شكوى لدى منظمة التجارة بشأن الرسوم الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم.