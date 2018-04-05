نشرة المساء من أخبار مصر
اعداد: وليد مدكور
الإفتاء: شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية لا تخالف الشرع
وزير الدفاع:ارادة المصريين واصطفافهم علي قلب رجل واحد كفيلة بتذليل الصعاب
إصابة 10 مواطنين في حادث إنقلاب أتوبيس بالشرقية
الكهرباء تنفي تحصيل غرامات التخلف عن الانتخابات على الفواتير
“التموين” تنفي إيقاف بطاقات الممتنعين عن التصويت بانتخابات الرئاسة
“المالية” تطرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه
اللاعبون الرئيسيون يقيدون السوق قبل أعياد الربيع
مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع الحوثيين في اليمن
4 قتلى في إطلاق نار في جامعة تركية
تعادل بتروجت والمقاولون 1-1 بالدوري
علي معلول يواصل برنامجه العلاجي
ورشه بعنوان” فن الديكوباج بنظرة فرعونية” بالمتحف المصري
زوكربيرج: فيسبوك سيطبق خصوصية البيانات وفقا للأوروبي
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