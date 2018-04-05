القاهرة-أ ش أ

يواصل المخرج أحمد شفيق تصوير الأسبوع التاسع من مسلسله الجديد “قانون عمر”, المقرر عرضه ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2018 .

وقال شفيق لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه انتهى حتى الآن من تصوير ثمانية أسابيع من المسلسل مضيفا : ” ومن المقرر أن ننتهي من تصوير العمل نهاية الشهر الجاري خاصة مع تكثيف ساعات التصوير” .

“قانون عمر” بطولة إيمان العاصي وفاطمة الناصر ومصطفى أبوسريع ومحسن منصور وحجاج عبد العظيم وفتوح أحمد وإيهاب فهمى ومحمد أبو الوفا وليلى حسين تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق .