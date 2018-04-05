القاهرة -أ ش أ

هنأ رئيس وفد الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط “بيدرو روكي”, الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابة لفترة رئاسية ثانية, مشيدا بالانتخابات الرئاسية المصرية وحسن التنظيم والشفافية, ونسبة المشاركة في الانتخابات خاصة من جانب النساء والشباب.

وأكد روكي الذي تابع كذلك الانتخابات الرئاسية في كلمة الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط المشاركة بصفة مراقب أمام المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي بمقر مجلس النواب- أهمية ومحورية الدور الإقليمي المصري, وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.

وقال روكي إن هناك تحديات مشتركة تواجه الدول العربية والجمعية المتوسطية يجب التعاون من أجل التوصل لحلول بشأنها, ومن بينها: قضية الهجرة, مشددا على ضرورة العمل سويا للوصول إلى تسوية سلمية للوضع في ليبيا وسوريا خاصة وأن عدم استقرار الأوضاع في هاتين الدولتين يضع المنطقة بأسرها على حافة الخطر.

وأشار روكي إلى ضرورة احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية المتعلقة بالوضع في فلسطين, لافتا إلى رفضه أية إجراءات أحادية تخص الوضع في القدس واللاجئيين.. مؤكدا كذلك أن قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وقمع المظاهرات في إحياء

يوم الأرض أمر لا يخدم جهود إحلال السلام.